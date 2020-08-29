Beşiktaş 3 futbolcusunu kiralık gönderdi
Kaynak: IHA
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı arasındaki sözleşme yenilenirken Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandı. Üç futbolcu diğer kulüplere kiralık olarak gönderildi.
Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti. Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor’a, Kerem Kalafat, Giresunspor’a ve Abdullah Aydın da Altay’a kiralık olarak gönderildi.
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