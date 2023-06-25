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25 Haziran 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 09:00:00

Beş milli tenisçi Wimbledon'da mücadele edecek

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İngiltere'de düzenlenecek sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 5 mili tenisçi korta çıkacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Londra'da yapılacak turnuvada, kadınlarda Zeynep Sönmez, erkeklerde Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, elemelerde mücadele edecek.

Gençler kategorisinde ise Melisa Ercan ana tabloda, Atakan Karahan ise elemelerde yer alacak.

Etiketler : türkiye tenis federasyonu tenis milli tenisçi ingiltere
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