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04 Haziran 2023 Pazar 21:42:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 21:42:00

Bengisu Avcı, Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı

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Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu. New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı.

Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanına ulaşan Avcı'ya, takım arkadaşı Murat Öz, tekneden takip ederek destek verdi.

Etiketler : bengisu avcı manhatta yüzücü
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