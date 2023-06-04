Bengisu Avcı, Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu.
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu. New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı.
Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanına ulaşan Avcı'ya, takım arkadaşı Murat Öz, tekneden takip ederek destek verdi.
- Karim Benzema, attığı son golle Bernabeu'ya veda etti
- Bengisu Avcı, Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı
- Jorge Jesus'tan son dakika kararı!
- Şampiyon Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti!
- Tekvandoda şampiyon Türkiye!
- Spor Toto 1. Lig'de Play-Off finalinin adı belli oldu: Pendikspor-Bodrumspor