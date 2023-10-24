VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 08:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:57:00

Bayern Münihli De Ligt: Galatasaray'a karşı mücadele etmek her zaman zorludur

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın Bayern Münih takımının defans oyuncusu De Ligt, "Galatasaray'a karşı mücadele etmek her zaman zorludur. Zor bir maç bizi bekliyor. Tecrübeli bir takım olması nedeniyle iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Almanya'nın Bayern Münih takımının defans oyuncusu Matthijs de Ligt, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Hollandalı futbolcu, yarın RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçla ilgili konakladıkları otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu aktaran De Ligt, "Galatasaray'a karşı mücadele etmek her zaman zorludur. Zor bir maç bizi bekliyor. Tecrübeli bir takım olması nedeniyle iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın takım içindeki ilişkileri iyi seviyede. Bu yüzden de zorlu bir karşılaşma bekliyorum." diye konuştu.

Maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Rakibimiz çok kaliteli bir futbol oynuyor. Kendi oyunlarını oynamaya çalışan bir ekip. Çok kaliteli bir kadroları var. Biz de bu maça iyi bir şekilde hazırlandık. Bu kaliteye cevap verecek oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Saha içi organizasyonumuz iyi seviyede"

Matthijs de Ligt, son haftalarda saha içinde iyi bir şekilde organize olduklarını dile getirdi.

Yeni transferlerin takıma alışması için daha çok maç oynamaları gerektiğini vurgulayan Hollandalı futbolcu, "Saha içi organizasyonumuz iyi seviyede. Son haftalarda iyi maçlar çıkarıyoruz. Tüm takım elinden gelen mücadeleyi sergiliyor. Son maçta alınan galibiyet de bize iyi bir ruh aşıladı. Aramıza katılan yeni oyuncular var. Saha içindeki takım ruhunu yeniden yakalamak için daha çok vakit geçirmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

De Ligt, kendisinin de savunma anlamında eksiklikleri olduğunu şeklindeki yorum üzerine, "Bu benim problemim değil. Ben bir oyuncuyum. Stoperde oynayan biri olarak gerektiği kadar iyi oynamak zorundayım. Alınması gereken kararlar benim tarafımdan verilmiyor. Ben saha içindeki mücadeleme devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncular olduğuna değinen De Ligt, bu durumun taktiklerini etkileyeceğini kaydetti.

Etiketler : DeLigt Bayern Galatasaray
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX