Bayern Münihli De Ligt: Galatasaray'a karşı mücadele etmek her zaman zorludur

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Almanya'nın Bayern Münih takımının defans oyuncusu Matthijs de Ligt, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Hollandalı futbolcu, yarın RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçla ilgili konakladıkları otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu aktaran De Ligt, "Galatasaray'a karşı mücadele etmek her zaman zorludur. Zor bir maç bizi bekliyor. Tecrübeli bir takım olması nedeniyle iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın takım içindeki ilişkileri iyi seviyede. Bu yüzden de zorlu bir karşılaşma bekliyorum." diye konuştu.

Maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Rakibimiz çok kaliteli bir futbol oynuyor. Kendi oyunlarını oynamaya çalışan bir ekip. Çok kaliteli bir kadroları var. Biz de bu maça iyi bir şekilde hazırlandık. Bu kaliteye cevap verecek oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Saha içi organizasyonumuz iyi seviyede"

Matthijs de Ligt, son haftalarda saha içinde iyi bir şekilde organize olduklarını dile getirdi.

Yeni transferlerin takıma alışması için daha çok maç oynamaları gerektiğini vurgulayan Hollandalı futbolcu, "Saha içi organizasyonumuz iyi seviyede. Son haftalarda iyi maçlar çıkarıyoruz. Tüm takım elinden gelen mücadeleyi sergiliyor. Son maçta alınan galibiyet de bize iyi bir ruh aşıladı. Aramıza katılan yeni oyuncular var. Saha içindeki takım ruhunu yeniden yakalamak için daha çok vakit geçirmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

De Ligt, kendisinin de savunma anlamında eksiklikleri olduğunu şeklindeki yorum üzerine, "Bu benim problemim değil. Ben bir oyuncuyum. Stoperde oynayan biri olarak gerektiği kadar iyi oynamak zorundayım. Alınması gereken kararlar benim tarafımdan verilmiyor. Ben saha içindeki mücadeleme devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncular olduğuna değinen De Ligt, bu durumun taktiklerini etkileyeceğini kaydetti.