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17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30:00

Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.

20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

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