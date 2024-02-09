Basketbolda haftanın programı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları 14-15 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol (BJK Emlakjet)

11 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray Ekmas-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

15.30 Reeder Samsunspor-Fenerbahçe Beko (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

12 Şubat Pazartesi:

19.00 Çağdaş Bodrumspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Menteşe)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Konyaspor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)

Yarın:

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Koleji Novotel (Edip Buran)

11 Şubat Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Finalspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.00 Kapaklıspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOBB ETÜ)

17.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)

19.15 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

12 Şubat Pazartesi:

14.00 Pizza Lazza Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

17.30 Sigortam Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (BJK Emlakjet)