Basketbolda haftanın programı
Kaynak: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 24. hafta maçları yapılacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları 14-15 Şubat'ta oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol (BJK Emlakjet)
11 Şubat Pazar:
13.00 Galatasaray Ekmas-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
15.30 Reeder Samsunspor-Fenerbahçe Beko (Mustafa Dağıstanlı)
18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
12 Şubat Pazartesi:
19.00 Çağdaş Bodrumspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Menteşe)
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Konyaspor-Esenler Erokspor (Selçuklu Belediyesi)
Yarın:
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Koleji Novotel (Edip Buran)
11 Şubat Pazar:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol -Finalspor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.00 Kapaklıspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOBB ETÜ)
17.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)
19.15 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)
12 Şubat Pazartesi:
14.00 Pizza Lazza Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
17.30 Sigortam Net-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (BJK Emlakjet)
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