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28 Nisan 2023 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 14:17:00

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda son 4 hafta heyecanı yaşanacak

Kaynak: AA

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son 4 haftasında play-off ve düşme hattında önemli maçlar oynanacak.

Normal sezonun bitiminde ilk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 sıradaki ekibin düşeceği ligde yarınki müsabakalarla başlayacak 27. hafta öncesinde Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'nun bir galibiyet önünde liderliğini sürdürüyor.

Başkent temsilcisi, kalan 4 haftada 3 galibiyet alsa bile sezon içindeki maçlarda rakibine karşı üstün olduğu için normal sezonu ilk sırada tamamlayacak.

Üçüncü sıradaki Pınar Karşıyaka da Türk Telekom gibi kalan 4 maçının 3'ünü kayıpsız geçerse Anadolu Efes'in önünde üçüncü sırada yer alacak.

Beşinci durumdaki 16 galibiyetli Frutti Extra Bursaspor'un da play-off'u garantilediği son 4 haftaya 13 galibiyete sahip Darüşşafaka Lassa da play-off için iddialı durumda giriyor.

Play-off'ta son 2 sıra için yoğun bir mücadele yaşanıyor. On birer galibiyetli Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ'ın yanı sıra 10'ar galibiyetli Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play-off şansı bulunuyor.

Düşme hattı

Düşme hattındaki 7 galibiyetli AYOS Konyaspor Basketbol ve 8 galibiyete sahip Beşiktaş Emlakjet'in hemen üzerinde 9 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol yer alıyor.

Play-off'a kalma şansı süren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düşme hattına gerileme ihtimali de bulunuyor.

Bu 5 takımın kalan maçları ve 27. hafta öncesindeki puan durumu şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Gaziantep Basketbol, Türk Telekom (D), Galatasaray Nef, Anadolu Efes

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol, AYOS Konyaspor Basketbol (D), Galatasaray Nef

Gaziantep Basketbol: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (D), Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor (D), Darüşşafaka Lassa

Beşiktaş Emlakjet: Darüşşafaka Lassa (D), Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji (D), Onvo Büyükçekmece Basketbol

AYOS Konyaspor Basketbol: Onvo Büyükçekmece Basketbol (D), Galatasaray Nef (D), Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka (D)

Etiketler : Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet Gaziantep Basketbol
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