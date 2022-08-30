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30 Ağustos 2022 Salı 17:18:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 17:18:00

Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Kaynak: AA

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2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ve mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.

Kurada, Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri yer aldı.

28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayacak sezonda ilk lig müsabakası 30 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası müsabakaları ise 13-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sezon, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Burada açıklamada bulunan TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında Türk takımlarının önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Önver, "Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldılar. Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji şampiyon oldu, Bursaspor final oynadı. Avrupa'da bizleri gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ardından geçilen kura çekimi sonrasında oluşan ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Anadolu Efes-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkim

Türk Telekom-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

Tofaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş-Konyaspor

Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Etiketler : basketbol süper ligi fikstür spor
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