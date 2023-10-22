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22 Ekim 2023 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 14:38:00

Başkan Erdoğan'ın videosu tüm dünyada yankı uyandırmıştı... Balotelli'den Filistin'e "one minute" paylaşımlı destek

Kaynak: AA

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Yukatel Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Başkan Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "one minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "one minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Mario Balotelli, Instagram hesabından, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın, 2009'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anların videosunu paylaştı.

Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "one minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

Etiketler : mario balotelli filistin destek recep tayyip erdoğan one minute
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