Başkan Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu @AnadoluEfesSK takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/vIOeOzlEW4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2023