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Başkan Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik
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17 Haziran 2023 Cumartesi 23:51:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 23:51:00

Başkan Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik

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Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan anadolu efes basketbol spor
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