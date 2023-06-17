Başkan Erdoğan'dan şampiyon Anadolu Efes'e tebrik
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Anadolu Efes'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu @AnadoluEfesSK takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/vIOeOzlEW4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2023
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