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26 Haziran 2023 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 16:48:00

Başkan Erdoğan'dan, A Millî Erkek Voleybol Takımıma tebrik!

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Başkan Erdoğan, şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum

Etiketler : Erdoğan tebrik voleybol A Millî Erkek Voleybol Takımı şampiyonluk tebriği
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