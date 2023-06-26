Başkan Erdoğan'dan, A Millî Erkek Voleybol Takımıma tebrik!
Başkan Erdoğan, şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum. ������ pic.twitter.com/oZ5qjT2is6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2023
- Başkan Erdoğan'dan, A Millî Erkek Voleybol Takımıma tebrik!
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