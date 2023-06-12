VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri'nden Kazakistan'da başsağlığı
Başkan Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti
Yağışlı hava yeni haftada da etkisini sürdürecek
Bakan Bak paylaştı! Başkan Erdoğan'la basketbol maçı yaptılar
Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında
Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna manidar cevap!
12 Haziran 2023 Pazartesi 00:39:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 00:39:00

Başkan Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözleri kullandı:

"2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."

Etiketler : başkan erdoğan fenerbahçe tebrik
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Çöpçatan ben değilim

Çöpçatan ben değilim
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
'Gamsız' Bora

'Gamsız' Bora
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
"Styling desteği alıyorum"

"Styling desteği alıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX