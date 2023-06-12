Başkan Erdoğan, Fenerbahçe'yi tebrik etti
Başkan Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu sözleri kullandı:
"2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
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