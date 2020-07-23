Başakşehir'den Real Madrid'e sürpriz transfer

Dünya devi Real Madrid, Medipol Başakşehir’in altyapısında oynayan Ahmet Deha Sarıahmet’ı renklerine bağladı. Eflatun-beyazlıların 17 yaşındaki genç futbolcu ile ön protokol imzaladığı bildirildi.

Transfer süreciyle ilgili Düzce’nin yerel televizyon kanalı Öncü TV’ye konuşan genç oyuncunun açıklamaları şöyle;

"BİR BUÇUK YILDIR TAKİP EDİYORLARMIŞ"



"Türkiye’deki menajerim Şahin Zengin, görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya’daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde 'Tabii ki isteriz' dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar."

"Ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim"

"Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim."

"Abdülkadir Ömür'ü örnek alıyorum"

"Türkiye’de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa’dan ise Neymar’ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim."

Real Madrid'le anlaşan Ahmet Deha Sarıahmet kimdir?

Futbola 7 yaşında Düzce Fenerbahçe Okulu'nda başlayan Ahmet Deha Sarıahmet, sırasıyla Boluspor ve Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ardından da Medipol Başakşehir’in altyapısına gelen oyuncu, Türkiye’nin genç milli takımlarında forma giydi.