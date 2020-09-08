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08 Eylül 2020 Salı 10:42:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 10:42:00

Başakşehir'den Chadli bombası! Bugün İstanbul'a geliyor

Kaynak: AA

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Transfer döneminde suskunluğunu koruyan Medipol Başakşehir, Fransa'nın Monaco takımında forma giyen Nacer Chadli'yi renklerine bağlamaya çalışıyor. Yıldız orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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