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20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:33:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:34:00

Başakşehir şampiyon oldu, Mehmet Topal tarihe geçti

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Başakşehir'in yıldız ismi Mehmet Topal, takımının şampiyon olmasıyla birlikte tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu. Milli oyuncu, şampiyonluk hakkında duygularını da paylaştı.

Başakşehir orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Süper Lig'de 3 ayrı şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

'HEPİMİZ İNANMIŞTIK'

Şampiyonluk hakkında duygularını paylaşan Mehmet Topal, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Rekor kırmam önemli değil, önemli olan Başakşehir'in şampiyon olması. Takım, yönetim, taraftarlar olarak hepimiz inanmıştık. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Trabzonspor'a da tebrikler, diğer takımlara da başarılar." şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci ise "Başakşehir'e geldiğimden bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisindeydik, bu sene oldu! Hayal gibi, rüya gibi... İnşallah bu kulüp daha da büyür ve büyük başarılar elde eder" şeklinde konuştu.

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