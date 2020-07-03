Başakşehir yeni transferini açıkladı
Medipol Başakşehir, bu sezon başında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg'tan kiraladığı Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.
Medipol Başakşehir, genç futbolcusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Berkay Özcan, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Başakşehir'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.
Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."