Başakşehir yeni transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, genç futbolcusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Berkay Özcan, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.

Başakşehir'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."