Başakşehir ve Okan Buruk'a UEFA'dan uyarı
Kaynak: AA
UEFA, Kopenhag - Medipol Başakşehir karşılaşmasının geç başlamasına sebep oldukları gerekçesiyle kulübe ve antrenör Okan Buruk'a uyarı cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka'da Kopenhag ile oynadıkları karşılaşma geç başladı.
Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.
Medipol Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Kopenhag'a 5 Ağustos'ta deplasmanda 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.
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