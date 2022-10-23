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23 Ekim 2022 Pazar 00:07:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 00:07:00

Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin golüyle 1-0 yendi. Rossi, ligdeki 3. golünü atarken kaleci Altay kurtarışıyla öne çıktı. Kadıköy'deki maçta 2 ilk de yaşandı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Hem Fenerbahçe hem de Medipol Başakşehir birkaç net pozisyondan yararlanamazken, takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

İkinci yarıda rakip yarı sahada baskısını artıran sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Michy Batshuayi'nin yerine oyuna Diego Rossi dahil oldu. Son dakikalarda baskısını iyice artıran sarı-lacivertliler, 84. dakikada Uruguaylı futbolcusunun ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe, bu galibiyetle 10 karşılaşma sonunda puanını 23'e yükseltti.

Rossi'nin 3. golü

Fenerbahçe'de Diego Rossi, ligdeki 3. golünü kaydetti.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.

Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

İSMAİL YÜKSEK TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Medipol Başakşehir karşısında maçı tamamlayamadı.

Gösterdiği mücadeleyle taktir toplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 66. dakikada kulübeye dönerek değişiklik işareti yaptı ve kendisini yere bıraktı.

İsmail, müsabakanın 68. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

ALTAY KURTARIŞIYLA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Medipol Başakşehir karşısında galibiyette önemli rol oynadı.

Son haftalarda performansıyla eleştirilen Altay, maçın son dakikalarda çok iyi bir kurtarışa imza attı.

Medipol Başakşehir'in baskısını artırdığı son anlarda Aleksic'in altıpas önünden müsait durumda etkili vuruşuna iyi bir refleks gösteren Altay, rakibine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da bu kurtarışın ardından Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

ARAO, 4 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, 4 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

SOYUNMA ODASINA İLK KEZ GOLSÜZ GİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalar içinde ilk defa bir maçta ilk yarıda gol atma başarısı gösteremedi.

Ümraniyespor karşısında soyunma odasına 2-1 üstün giden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçında ise ilk yarıda 2-0 üstünlük yakalamıştı. Fenerbahçe, ilk devreler baz alındığında Kayserispor'a karşı 1-0, Alanyaspor'a karşı ise 3-0 üstünlük kurmuştu. Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında ise 2-2 beraberlikle devreyi kapatmıştı.

Fenerbahçe, ilk kez Medipol Başakşehir karşısında gol bulamadan soyunma odasına gitti.

LİGDE KADIKÖY'DE İLK KEZ TEK GOL ATTI

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında bu sezon evinde ligdeki en az gol attığı maçı yaşadı.

Seyircisi önünde sırasıyla Ümraniyespor'a 3, Adana Demirspor'a 4, Kayserispor'a 2, Alanyaspor ve Karagümrük'e ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir filelerini ise 1 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı 6. maçta da rakip fileleri boş geçmedi

Etiketler : Başakşehir Kadıköy Fenerbahçe
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