Başakşehir kötü gidişi durduramadı

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle takımın başında yer alamadığı müsabakada turuncu-lacivertliler, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaştı.

Maçın 45+7. dakikasında Emeka Eze'nin golüyle devre arasına 1-0 önde giren ev sahibi ekip, skoru koruyarak maçtan galip ayrıldı.

Bu sonuçla İstanbulspor, puanını 27'ye çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 8. kez yenilerek 45 puanda kaldı.

SON 7 LİG MAÇINDA TEK GALİBİYET

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Turuncu-lacivertliler, son 7 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, bu süreçte sadece 27. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü yenebildi.

BAŞAKŞEHİR GOL YOLLARINDA TUTUK

Turuncu-lacivertli ekip, son dönemde gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'in bu performansında hücumdaki tutukluğu da etkili oldu.

Söz konusu süreçte 3 müsabakada toplam 4 gol atabilen turuncu-lacivertliler, kaybettiği 4 maçta gol sevinci yaşayamadı. İstanbul temsilcisi, son 7 lig maçında kalesinde 8 gol gördü.

İSTANBULSPOR LİGDE 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'de 3 hafta sonra galip geldi. Ligde son galibiyetini 25. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşayan İstanbulspor, sonrasındaki 3 müsabakayı da kaybetti.

Ligde düşme hattından kurtulmak için mücadele veren teknik direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

İstanbulspor, ayrıca evinde çıktığı son 4 lig maçının 3'ünü kazanarak iç saha avantajını iyi kullandı.

EZE İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-siyahı ekibin ara transfer dönemine Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor'dan kiraladığı Emeka Eze, ilk kez gol sevinci yaşadı.

İstanbulspor'daki 9. maçına çıkan Nijeryalı forvet, ilk yarının uzatma bölümünde ağları sarsarak galibiyet golünü kaydetti. Sezonun ilk yarısında Eyüpspor formasıyla 6 kez ağları havalandıran Eze, İstanbulspor'daki ilk golünü attı.

EMİR KAAN SAKATLANDI

İstanbulspor'un genç oyuncusu Emir Kaan Gültekin, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maça yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 57. dakikada Jetmir Topalli'nin yerine oyuna girdi. Sahada 20 dakika kalabilen Emir Kaan, sakatlanarak 77. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.

Emir Kaan'ın 60. dakikada attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edilmişti.