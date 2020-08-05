Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda etti

Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu.

Parken'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kopenhag, 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

3 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Kopenhag, 4. dakikada Jonas Wind'in kafa golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık Kopenhag üstünlüğüyle geçildi. Danimarka ekibi, 52. dakikada Jonas Wind'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Rasmus Falk, ceza sahası dışından attığı golle takımının 3. golünü attı.

Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazanmasına karşın Danimarka'da aldığı bu skorla Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Kopenhag, çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiliz ekibi, ilk maçı 5-0'lık skorla kazanmıştı.

ALEKSİC YERİNE MEHMET TOPAL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olan Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmaya göre tek değişikle sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU VE ÖZDEMİR TRİBÜNDE

Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ birlikte izledi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

KORONAVİRÜS İÇİN SAYGI DURUŞU

Kopenhag ile Başakşehir arasında oynanan mücadele öncesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenler unutulmadı.

Mücadele öncesinde, salgın nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.