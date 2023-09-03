Başakşehir açıkladı! Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rams Başakşehir'in açıklaması:

Teşekkürler Emre Belözoğlu | pic.twitter.com/9Zze639eif — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 3, 2023

Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" dedi.

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Belözoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybetmişti.

42 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir ile 86 resmi karşılaşma oynarken, 44 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı.