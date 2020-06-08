Barcelona'nın 'Messili Palandöken' paylaşımının ardından Erzurum'dan İspanyol temsilcisine davet
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın resmi Twitter hesabının Türkçe versiyonundan yapılan "Palandöken" paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan İspanyol temsilcisini Erzurum'a davet etti.
c'nin bir maçtaki videosunu sosyal medya hesabına ekleyerek üzerine de "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesini ekleyen Katalan ekibinin bu paylaşımını alıntılayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından Barcelona'yı kamp için kente davet etti.
Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi. ��pic.twitter.com/lcLId73pqp— FC Barcelona (��) (@fcbarcelona_tr) May 30, 2020
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de, Palandöken Dağları'nda, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti edebiliriz. Messi ve takım arkadaşlarını, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde ağırlamak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
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