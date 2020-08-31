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31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:21:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:21:00

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı

Kaynak: AA

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Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi ilk antrenmana katılmadı.

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde 2020-2021 sezonuna hazırlık çalışmalarına başlayan takımın ilk antrenmanına katılmadı.

Messi, pazar günü tüm futbolcuların katıldığı sağlık kontrolüne gelmedikten sonra bugün de ilk antrenmana çıkmadı.

İspanyol spor gazetesi Marca, Messi'nin mazeret göstermeden antrenmana katılmayarak LaLiga ile İspanya Futbolcular Derneği (AFE) arasındaki toplu sözleşmenin bir maddesini ihlal ettiğine dikkati çekti.

Messi'nin kadro dışı kalma veya aylık maaşının yüzde 25'i gibi para cezası alabileceği yazıldı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde Arjantinli futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi'nin çarşamba günü Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüşme yapmasının beklendiği iddia edildi.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

LaLiga kurumu, Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi halinde, 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacağını savunuyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

RAKİTİC, SEVİLLA YOLUNDA

Öte yandan Barcelona'nın Hırvat futbolcusu Ivan Rakitic'in Sevilla ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

Sevilla'da sağlık kontrolünden geçtiği ileri sürülen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rakitic'in gelecek sezon Barcelona ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı 2014'te ayrıldığı eski takımına düşük bir bonservis bedeliyle döneceği iddia edildi.

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