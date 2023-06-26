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26 Haziran 2023 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:53:00

Barcelona İlkay Gündoğan'ı renklerine bağladı

Kaynak: AA

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İspanya'nın Barcelona Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, gelecek ekim ayında 33 yaşını dolduracak orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını, futbolcunun serbest kalma bedelinin de 400 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Katalan kulübü, gelecek sezonun ilk transferi olan İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullanırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu." diye yazdı.

Taraftarlarına İlkay Gündoğan'ı tanıtan Barcelona, tecrübeli oyuncunun takımda forma giyen 18. Alman futbolcu, hem Manchester City hem de Barcelona formasını giyecek 13'üncü, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Barcelona'ya gelen ikinci futbolcu olduğunu (2004'te Deco, Porto ile bu kupayı kazandıktan sonra gelmişti) vurguladı.

İlkay'ın aynı zamanda Almanya ve Türkiye'deki doğal afet ile orman yangınlarından sonra önemli bağışlar yaptığı, çevreye duyarlı bir futbolcu olduğu kaydedildi.

İspanyol basını, İlkay'ın Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiğini ve Barcelona'dan sezon başına brüt 10 milyon avro kazanacağını iddia etti.

Etiketler : ispanya barcelona kulübü futbolcu ilkay gündoğan
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