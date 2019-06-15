Banega’nın eli kulağında

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GALATASARAY’DA transfer hareketliliği sürüyor… Sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten Badou Nidaye’nin yerini doldurmak için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’nın satış listesine koyduğu Ever Banega için İspanyol ekibiyle masaya oturdu. La Liga temsilcisi Cim Boma’a kapıyı 8 milyon eurodan açtı, Galatasaray ise ilk olarak 3.5 milyon euro teklif etti. Teknik direktör Fatih Terim’in oyuncuda ısrar etmesinin ardından pazarlıklar başladı…

HAFTAYA SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

■ KIRAN kırana süren pazarlıklar sonrasında Sevilla, 6 milyon euroya kadar indi. Galatasaray’ın ise son teklifi 5 milyon euro oldu… İki taraf da düşünmek için masadan kalktı. Menajerler ve yöneticiler arasında telefon trafiği devam ediyor. İki kulüp hafta içinde son bir kez daha masaya oturacak. Tarafların 5.5 milyon euroda anlaşması ve resmi imzaların atılması bekleniyor. İki taraf el sıkıştığı an Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yapacak.

BANEGA TEKLİFİ KABUL ETTİ

■ SEVİLLA ile pazarlıklarını sürdüren G.Saray, Banega’nın menajeriyle ise her konuda anlaştı… Yıllık 3.5 milyon euro isteyen Arjantinli yıldız, 3 milyon euroya ikna edildi. Tangocunun sözleşmesine başarı bonusu olacak ancak maç başı ya da puan başı prim olmayacak. Bilindiği gibi Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Salı günü Ever Banega’nın menajeriyle İstanbul’da bir araya gelmişti