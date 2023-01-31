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31 Ocak 2023 Salı 14:18:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 14:18:00

Bakanlık tarafından yürütülen spor organizasyonlarında kafileler, yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen spor organizasyonlarına katılan kafilelerin, bakanlığa bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabileceği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, federasyon ve kulüplere gönderilen yazıya göre; sporun tabana yayılması, sportif alanda uluslararası başarının artması için spor federasyonları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım gösterecek kafileler, yurtlarda ücret ödemeden kalabilecek.

Bu haktan spor kulüpleri, kafilelerde yer alan sporcular, idareciler, antrenörler ve spor teknik elemanları yararlanabilecek.

Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurtlar
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