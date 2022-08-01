VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
Rusya Sudan'dan altın mı kaçırıyor?
HÜRJET ve MMU müjdesi
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun
Rusya: Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılması çok olumlu
İran: Atom bombası yapma kabiliyetine sahibiz
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa: Evini yüksek rakamlarla kiralayanların önemli kısmı pişman
IC İçtaş'tan Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshine' ilişkin açıklama
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek
Giresunspor'un kaptanı Zeki Yavru, yeni sezondaki hedeflerini anlattı
Spor hisseleri borsa liginde geçen ay yatırımcısını sevindirdi
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Türk müziğinin güler yüzlü yorumcusu Osman Yağmurdereli
01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:15:00

Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği yöneticileri ile bir araya gelecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Görüşmede, 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşecek görüşme çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

Kulüpler Birliğinin talebi üzerine planlanan toplantıya, Bakan Nebati ile Bakan Kasapoğlu ev sahipliği yapacak. TFF yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

- Kulüplerin borçlarında "nefes almaları" için atılan adımlar

Spor kulüplerinin finansal durumlarına yönelik adımlar atılmış, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birçok düzenleme hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, "Kamuya yararlı dernek" statüsünde bulunan spor kulüplerinin anonim şirket (AŞ) olarak yapılanmasının önü açılırken, kulüplerin, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel en az 7 kişi tarafından kurulması, kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketlerin tescil edilmesine yönelik maddeler getirilmişti.

Kulüpler için denk bütçe uygulaması hayata geçirilerek, kulüpler ve spor anonim şirketlerinin önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilmesi, bu oran üzerindeki borçlanmalara genel kurulda nitelikli çoğunlukla karar verilerek ek bütçe ile yapılabilmesi zorunlu hale gelmişti.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Ali Koç TFF
Savaş baltasıyla dondurma kesti

Savaş baltasıyla dondurma kesti
Sizin Adınıza utanıyorum

Sizin Adınıza utanıyorum
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Tuba'nın minibüsü

Tuba'nın minibüsü
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Afrodit yine evleniyor

Afrodit yine evleniyor
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX