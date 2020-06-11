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11 Haziran 2020 Perşembe 13:35:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 13:51:00

Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili, "Türkiye'de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17'sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan herkesin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili flaş açıklama geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Geçen yıl Süper Kupa'ya Vodafone Park'ta ev sahipliği yaptık. Bu sene de Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktık ancak virüs girdi araya. Görüşmelerimiz sürüyor. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 17'sinde güzel bir haber alacağımıza inanıyoruz. Sporu biz de özledik. Biz de heyecanlanıyoruz. Dünyada başlayan ligler var. Önümüzdeki günlerde başlayacak ligler var. Her yeri takip ediyoruz. Federasyonun ve kurulların hummalı çalışmaları var. Biz önce sağlığı önemsiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını diliyoruz." dedi.

İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Ülke olarak sporu seviyoruz, özellikle futbol en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ama bizim spor yapma kültürümüzü daha da artırmamız gerekiyor.

- Hangi alanda kendimizi istekli hissediyorsak, bunların önündeki erişimi kaldırmak istiyoruz. Spora erişimi sağlamak ve spor kültürünü artırmak istiyoruz. Genç yaştaki sporcular, bazen "Üniversiteye mi gideyim, yoksa spora mı devam edeyim?" düşüncesinde oluyorlar. Sonuçta bir ikilemde kalıyorlar.

- Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalıştayda da çok önemli sonuçlar almıştık. Yetenekleri keşfe yönelik çok ciddi projelerimiz var. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız.

- 'İthal' bir yere kadar. Biz üretimi önemsiyoruz. Altyapıya önem vermek istiyoruz ve altyapıya önem veren kulüpleri desteklemeye yönelik çalışmalarımız var.

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