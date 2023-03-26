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Bakan Kasapoğlu'ndan Ertuğrul Doğan'a tebrik
26 Mart 2023 Pazar 20:43:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 20:43:00

Bakan Kasapoğlu'ndan Ertuğrul Doğan'a tebrik

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Bordo mavili kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF DE TEBRİK ETTİ

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Trabzonspor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Önceki dönem başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Etiketler : Muharrem Kasapoğlu bakan Kasapoğlu

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