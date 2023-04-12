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12 Nisan 2023 Çarşamba 23:47:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 23:47:00

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Samsunspor'u tebrik etti

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Karadeniz temsilcisine önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kasapoğlu Spor Toto Samsunspor

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