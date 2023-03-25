Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarıyla ilgili "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basketbol ve voleybolda kadın sporcuların bu sezon gösterdiği başarılı performansa dikkati çekti.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de lisanslı sporcuların yüzde 41'inin kadın olduğunu ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurguladı.

Basketbol Kadınlar Avrupa ligi ve Avrupa Kupası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarını hatırlatan Kasapoğlu, "Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 takımımız Final-Four'da. Avrupa Kupası finalinde de biz varız. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 takımımız var. Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.