"2022'de 50'den fazla branşta 5 bin 300 sporcuyla çok sayıda madalyamız var"

42 Maslak AVM ESA Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2022 etkinliğinde yaptığı açılış konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, Türkiye'nin 2022'de gerçekleştirdiği sportif faaliyetlerle ilgili soruya karşılık konuştu.

Türkiye için 2022 yılının başarılarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sporda hem madalyalar, hem büyük gelişimler kat ettiğimiz bir yıl. Bununla birlikte özellikle branş çeşitliliği noktasında da başarılar var. Artık 50'den fazla branşta çok güçlü iddiamızın olduğu ve o iddiayı yeni başarılarla taçlandırdığımız bir yıl 2022. Şu an itibarıyla 50'den fazla branşta 5 bin 300 sporcuyla çok sayıda madalyamız var. 2022'yi madalyalarla, başarılarla, çok güçlü bir potansiyelle geride bıraktık. O yüzden inanıyorum ki 2023 ve sonrasında da hem daha büyük başarıları hem branş noktasında daha geniş bir yelpazeyi inşallah sporcularımız bizlere yaşatacaklar." dedi.

Tesisleşmede de Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, "2022, tesisleşme devrimimizi, yeni tesislerle, çok inanılmaz, güçlü, rekabet gücü yüksek altyapıyla hamdolsun taçlandırdığımız bir yıl. İstanbul'da örnek olarak veriyorum; son aylarda açtığımız, sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Avrupa'nın en modern buz pistini açtık. Statlar, salonlar, mahallelerin en ücra noktalarına kadar yaydığımız tesis altyapısı, tenisten basketbola, voleybola kadar, en modern havuzları açtık. Bolu'da, Gaziantep'te, diğer illerimizde açılışlar yaptık. Eskişehir'de önümüzdeki günlerde yeni bir olimpik havuz açılacak." diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILAR YAKALAYACAĞIZ"



Fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde 85 milyonun her birini spora eriştirme, sporu erişilebilir kılma konusunda da 2022'nin hedeflerine daha yaklaştıkları bir yıl olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu güçlü altyapı daha verimli şekilde değerlendirilir. Daha güçlü projeler ortaya koyarak daha büyük başarılar yakalayacağız. Özellikle spor ev sahiplikleri, uluslararası organizasyonlar açısından 22'ye yakın organizasyona ev sahipliği yaptı Türkiye. Yazın, dünyanın en önemli organizasyonlarından biri, 54 ülkenin ve 10 binden fazla sporcunun rekor katılımıyla İslam Oyunları gerçekleşti. Onun da çıtası ülke olarak ayrı bir nokta. Bursa İznik'te göçebe oyunları yapıldı. 102'den fazla ülke katıldı. Antalya'da düzenlenen organizasyonlar var. Türkiye'mizin dört bir tarafından adeta bir spor turizmi destinasyonu olarak iddiamızı en başarılı şekilde sürdürüyoruz. Sıcak bir ev sahipliği ortaya koyuyoruz. Özellikle Avrupa Spordan Sorumlu Bakanlar toplantısı çok verimli bir şekilde gerçekleşti. İstanbul'dan Antalya'ya kadar, Mersin'e kadar, Türkiye'nin dört bir tarafında artık uluslararası spor organizasyonlar için çok güçlü bir organizasyon kabiliyetimiz, mükemmel bir altyapımız var. Bununla birlikte her geçen gün büyüyen spor turizmi olgusu var Türkiye'de."