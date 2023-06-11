Bakan Bak paylaştı! Başkan Erdoğan'la basketbol maçı yaptılar
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçından bir kare paylaştı.
Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.
Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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