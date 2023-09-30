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30 Eylül 2023 Cumartesi 21:19:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 21:19:00

Bahattin Sofuoğlu Portekiz'de 7'nci, Can Öncü 14'üncü oldu

Kaynak: AA

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Organizasyonda pilotlar genel klasmanında 433 puana sahip Ducati pilotu Nicolo Bulega, sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağında ilk yarışta milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu 7'nci, Can Öncü 14'üncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Algarve Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışında gaza bastı.

Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışı 7. sırada bitirirken, Can Öncü ise Puccetti Kawasaki takımıyla 14. sırada damalı bayrağı geçti.

Yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, bir başka Yamaha pilotu Jorge Navarro ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 433 puana sahip Ducati pilotu Nicolo Bulega, sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Genel klasmanda Yamaha pilotu Stefano Manzi 343 puanla ikinci, MV Agusta Reparto Corse pilotu Marcel Schroetter ise 280 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bahattin Sofuoğlu ise genel klasmanda 168 puanla 5'inci, Can Öncü ise 67 puanla 14. sırada yer alıyor.

Milli motosikletçiler, yarın TSİ 14.30'da hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

Etiketler : Dünya Supersport Şampiyonası Bahattin Sofuoğlu Can Öncü Milli motosikletçi
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