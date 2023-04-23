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23 Nisan 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 15:30:00

Babasının izinde

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Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in 16 yaşındaki oğlu Burak Reçber de babasının izinden gitti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in 16 yaşındaki oğlu Burak Reçber de babasının izinden gitti. Burak Reçber, İngiliz Queens Park Rangers takımıyla sözleşme imzaladı. Işıl Reçber ailece katıldıkları imza töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Reçber gönderisinin altına, "Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu gururumuzu oğlumuzun imza töreninden... Oğlumuz Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" notunu düştü.

Etiketler : rüştü reçber burak reçber fenerbahçe beşiktaş
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