Babasının izinde

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in 16 yaşındaki oğlu Burak Reçber de babasının izinden gitti. Burak Reçber, İngiliz Queens Park Rangers takımıyla sözleşme imzaladı. Işıl Reçber ailece katıldıkları imza töreninden fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Reçber gönderisinin altına, "Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu gururumuzu oğlumuzun imza töreninden... Oğlumuz Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" notunu düştü.

