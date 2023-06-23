Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı: Hiç kimse çıkmazsa ben adayım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı: Hiç kimse çıkmazsa ben adayım

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.