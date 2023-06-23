23 Haziran 2023 Cuma 14:51:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:51:00
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a kongre çağrısı: Hiç kimse çıkmazsa ben adayım
Kaynak: AA
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kongrede aday olabileceğini belirtti
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Ali (Koç) Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat. Aday dersen, aday çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım." dedi.
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