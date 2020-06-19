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19 Haziran 2020 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 07:26:00

Aytemiz Alanyaspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sanasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

48. dakikada Alanyaspor'dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-0

90+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor'un rakibi odu.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

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