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01 Ekim 2021 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 23:16:00

Aykut Kocaman istifa etti

Kaynak: AA

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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etti.

Deneyimli teknik adam Karagümrük maçının ardından, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu." dedi.

Etiketler : Aykut Kocaman Başakşehir Aykut Kocaman istifa etti
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