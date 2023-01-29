VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim tarihi yaklaştıkça algı operasyonları düzenleniyor"
İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu
MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Konya'daki taban mozaikleri özenle korunuyor
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu
Tarihin en eski bulaşıcı hastalıklarından cüzzam hala etkisini sürdürüyor
2022'de yatırımlara büyük teşvik
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor
İngiltere'de Sunak, vergi kaçırdığı iddia edilen Muhafazakarların Başkanı Zahawi'yi görevden aldı
İsimsiz kahramanlar Kış Tatbikatı'nda
2022'de 138 binden fazla siber saldırı engellendi
Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan ilk kez ateş etti
"Papa, Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna savaşındaki) çabalarından övgüyle söz ediyor"
TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Meclis Başkanı Bugali ile iki ülke ilişkilerini görüştü
Başkan Erdoğan'dan BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Kurum'dan çevre temizliği konusunda kamu spotu paylaşımı
Sette sürpriz kutlama
Apandisit ameliyatı oldu
BBP'nin 30. kuruluş yıl dönümü... "Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz"
Türk firmaları Kerkük'ün yeniden imarında önemli rol oynuyor
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
29 Ocak 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 14:53:00

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas'i 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, turnuvada 10. kez şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, 35 yaşındaki Djokovic ile Avustralya'da ilk şampiyonluğu için mücadele eden 24 yaşındaki Tsitsipas karşılaştı.

Maça hızlı başlayan dünya 5 numarası Djokovic, ilk seti 36 dakikada 6-3 kazanarak 1-0 üstünlük yakaladı.

İkinci sete daha etkili başlayan dünya 4 numarası Tsitsipas, 5-4 öne geçmesine rağmen Djokovic, bu seti de 7-6 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi büyük çekişmeye sahne oldu ve yine eşitliği bozmak için oynanan tie-break sonrasında Djokovic, seti 7-6 kazandı ve 2 saat 56 dakika süren karşılaşma sonrasında şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk sonrası tribünde bulunan ailesi ve teknik ekibinin yanına giden Djokovic, göz yaşlarına hakim olamadı. Burada kendisini yere bırakan Djokovic, daha sonra sahaya döndü. Bir süre saha kenarında bekleyen Sırp raket, bir kez daha ailesinin bulunduğu tribüne giderek bu sefer şampiyonluğunu coşkulu bir şekilde kutladı.

Bu şampiyonluk sonrası Sırp raket, tek erkeklerde dünya 1 numarası oldu.

REKORU EGALE ETTİ

Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti.

Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Djokovic, ATP tek erkeklerde 93. şampiyonluğunu da elde etti.

Tsitsipas ise 2021 Fransa Açık'ın ardından kariyerinde ikinci kez grand slam finali oynadı.

Kazandığı 10 şampiyonlukla erkeklerde turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi olan Djokovic, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle katılamadığı Avustralya Açık'a bu yıl geri dönmüştü.

Toplam 76,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar lira) para ödülünün dağıtıldığı turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon lira) kazandı.

Etiketler : avustralya açık tenis turnuvası novak djokovic şampiyon
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Antalya yolcusu

Antalya yolcusu
Hayallerini oyunculukla yaşıyor

Hayallerini oyunculukla yaşıyor
Binicilik ve kılıç dersi alıyor

Binicilik ve kılıç dersi alıyor
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX