Avrupa'daki Türk takımlarının grup maçları fikstürü belli oldu
Kaynak: AA
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, "Kupa 1"deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:
20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag
3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray
24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
İLK HAFTA FENERBAHÇE EVİNDE, BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.
D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.
İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:
21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş
5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano
26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş
9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt
30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge
14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.