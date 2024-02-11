VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adliyeye Sabancı'nın faili için saldırmışlar
Hakkari'de 5 metrelik kar: İş makinesi kayboldu
Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor
MÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına yönelik açıklama
Meteoroloji 7 ili "sarı" kodla uyardı: Şiddetli rüzgar bekleniyor
10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek
11 Şubat 2024 Pazar 09:34:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 09:34:00

Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkent Bükreş'te yarın başlayacak organizasyonda 30 milli sporcu mindere çıkacak. Rıza Kayaalp altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Başkent Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek.

Milli güreşçi Rıza, Romanya'da altın madalya kazanması durumunda, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek.

12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

Milliler, son Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalya kazanmıştı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Grekoromen:

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Enes Başar

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Selçuk Can

77 kilo: Yunus Emre Başar

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Eda Tekin

62 kilo: Ebru Dağbaşı

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Nebi Uzun

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo Ramazan Sarı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

Etiketler : kaçak içki operasyonu avrupa güreş şampiyonası milli takım rıza kayaalp güreşçi
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX