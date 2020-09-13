Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında
Kaynak: AA
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.
İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.
La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.
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