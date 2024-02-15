Aslan'ın Icardi'si var! Galatasaray avantajı kaptı

Aslan'ın Icardi'si var! Galatasaray avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, maçı 3-2 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri 19'da Kerem Demirbay, 60'ta Dries Mertens ve 90+1'de Mauro Icardi'den geldi.

Sparta Prag'ın gollerini ise 47'de Preciado ve 65'te Kuchta kaydetti.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Maçta 2 kırmızı kart birden çıktı. Temsilcimiz Galatasaray, 62. dakikada Victor Nelsson kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı. Sparta Prag'da ise 80. dakikada Rynes kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK YOK

Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius bekledi.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK, 24. haftasında 2-0 galip geldikleri Yılport Samsunspor ve 25. haftada 2-0 galip tamamladıkları RAMS Başakşehir mücadelelerinde görevlendirdiği başlangıç kadrosunu bozmadı.

AURIER KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya kattığı Fildişi Sahilli sağ bek, şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan dün döndü. Henüz takımla antrenmana çıkmayan 31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçının kadrosunda yer bulmadı.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile Eyüp Aydın da kadroda yer almadı.

OLIVEIRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.