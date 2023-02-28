Arkas Spor, Fenerbahçe maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "12 Mart Pazar günü saat 14.00'te Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağımız Efeler Ligi karşılaşmasında toplanacak olan bilet gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.