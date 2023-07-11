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Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 17:16:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 17:16:00

Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir

Kaynak: AA

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1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olabileceğini söyledi.

Eyüpsultan Belediyesi, yaz spor okullarının açılışını festival ile gerçekleştirdi. Alibeyköy Osmanlı Park'ta düzenlenen festivale Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da katıldı.

Festivalde basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda Turan, genç futbolcu Arda Güler'in İspanya'nın Real Madrid takımına transferini değerlendirdi.

Transferle ilgili "Muhteşem bir gurur." diyen 36 yaşındaki çalıştırıcı, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim çünkü o da Atletico Madrid'e gitti. Bunlar bizim ülkemiz için çok önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve değerli, bizi çok ileriye taşıyacaktır. Belki Türk spor tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz ve çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Arda Güler'in Real Madrid tercihiyle ilgili bir soru üzerine Turan, "Artık bu saatten sonra kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun. Bunun için güzel dualar edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç teknik adam, Eyüpspor'da transfer çalışmalarının devam ettiğini, ilerleyen günlerde gelişmelerin yaşanabileceğini, kadroda bulunan bazı oyuncularla ilgili son kararın kampta verileceğini ve altyapıdan bir ismi A takım kadrosuna dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE EĞLENCELİ VAKİTLER GEÇİRDİ

Yaklaşık 3 bin çocuğun ailesiyle katıldığı festivalde çeşitli etkinlikler yer aldı.

Çocuklar; eğlence noktalarında langırt, tırmanma duvarı, kaydırak, masa hokeyi ve parkurlarda eğitmenlerle vakit geçirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, festivalde yaptığı konuşmada, yakın zamanda bir yüzme havuzunun daha temellerinin atılacağı ve 6-7 aya kadar havuzun tamamlanacağı müjdesini verdi.

Su sporlarının yanı sıra kaykay ve buz pateni gibi spor dallarına da yatırım yapmaya gayret ettiklerini belirten Köken, şunları kaydetti:

"Bölgemizde eğitim, spor ve kültürel aktivite alanında ciddi bir ivme kazanmış olacak. Aynı zamanda bölgemizde yine 22 amatör spor kulübü var. Onlarla da çok ciddi bir altyapı çalışması, üstyapı çalışması ve değişik branşlarla birlikte işlem yapıyoruz. Hepsinin sonucunda ne kadar çok tesis açarsak, çocuklarımızı ne kadar çok tesisle buluşturursak kötü alışkanlıklara ulaşma oranı o kadar uzar."

Konuşmanın ardından festivale katılan Arda Turan, önce sevenleri ile fotoğraf çektirdi ardından kaleye geçerek küçük futbolcuların şutlarını karşıladı.

Çocukların yüzünün gülmesinin onu mutlu ettiğini aktaran Turan, "Çocukları düşünmek çok önemli. Biz de hep beraber olalım ve buna destek verelim dedik. Bu yaşta onlara destek vermek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak çok kıymetli." şeklinde görüş belirtti.

Etiketler : arda turan arda güler türk spor tarihi
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