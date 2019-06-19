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19 Haziran 2019 17:10 | Çarşamba

Arda Turan ile Berkay arasındaki dava 11 Eylül'e ertelendi

Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuşlardı. Bugün ikincisi gerçekleşen Berkay ile Arda Turan arasındaki dava 11 Eylül’e ertelendi.

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma görülüyor! Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı.

Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi. Berkay'ın avukatları tanık olarak milli futbolcu Burak Yılmaz'ın da dinlenmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Duruşma 11 Eylül 2019'a ertelendi.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada Berkay’ın kuaförü tanık olarak dinlendi. Tanık Tiryaki, “Arda bey ile Özlem hanımın konuştuklarını gördüm ancak tanışık olduklarını varsayarak dikkat etmedim” derken duruşmanın erteleneceği tarih için Berkay ile avukatlar arasında kısa bir anlaşmazlık yaşandı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya futbolcu Arda Turan katılmazken, sanatçı Berkay ile her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olaya ilişkin Berkay Şahin’in tanığı Önder Tiryaki dinlendi. Saç Makyaj Artisti olduğunu kaydeden Önder Tiryaki, “Arkadaş grubuyla birlikte olayın olduğu mekana gittik. Berkay bey diğer taraftaydı, Özlem hanım ise bizimle oturuyordu. Arda bey de bizim oturduğumuz masadaydı. Ben Arda bey ile Özlem hanımın konuştuklarını gördüm ancak tanışık olduklarını varsayarak dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda beyin masadan ne zaman ayrıldığını bilmiyorum. Özlem yanıma gelerek ‘Beni Berkay’ın yanına götür’ dedi. Bende Berkay’ın yanına götürdüm. Giderken bir şey söylemedi. Olay sırasında ben araya girerek Berkay’ı sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada olay anında tanıdığım Burak Yılmaz da vardı. Bana kötü sözler söyledi” diye konuştu.

“Burak Yılmaz, Önder’in üstüne yürüdü ve küfretti”

Tanığın ifadesinin ardından konuşan şarkıcı Berkay, “Önder benim yanıma iyi niyetle geldi. Önder’in yüzündeki ifadeyi gördüm. Bana ‘Ben neye kızdığını anladım’ dedi. Burak Yılmaz benim yanımda duruyordu. Burak Yılmaz, Önder’in üstüne yürüdü ve küfretti. Ben de bu olay üzerinde Önder’i taksiye bindirdim” ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz tanık olarak dinlensin

Söz alan Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenilen futbolcu Burak Yılmaz’ın önümüzdeki celse duruşmada tanık olarak dinlenilmesini istedi. Tanığa soruları olacağını kaydeden avukat Mermer, soruşturmada olayın yaşandığı gece kulübündeki görüntülere ilişkin daha ayrıntılı bir bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Son savunmaların hazırlanması için ertelendi

Taleplerin alınmasının ardından mahkeme, Burak Yılmaz’ın duruşmada dinlenmesi ve yeniden bilirkişi raporu alınması taleplerini reddetti. Mahkeme taraflara son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Avukatlar yakın tarih olmasın dedi, Berkay yakın tarih istedi

Duruşma tarihin belirleneceği sırada Berkay Şahin ve Arda Turan’ın avukatları duruşma yakın bir tarihte olmasın talebinde bulundu. Bu sırada Berkay Şahin'in, ‘Yakın bir tarih olsun, neden yakın tarih olmasın. Dava bir an önce bitsin” diyerek itirazda bulunması üzerine avukatlar Berkay Şahin’e adli tatilin olduğunu bu nedenle bu talepte bulunduklarını söylediler.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Duruşmanın ardından avukatlarıyla adliyeden ayrılan Berkay basın mensuplarının soruları üzerine “Şahitler dinlendi. Bekliyoruz işte. Adalet yerini bulsun” şeklinde konuştu. Avukatı Ayşegül Mermer ise normal işleyişin devam ettiğini esasa ilişkin savunma yapmaları için duruşmanın ertelendiğini kaydetti.

ARDA TURAN-BERKAY ŞAHİN KAVGASI NEDEN OLMUŞTU?

 İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

SİLAHLI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Saatler 06:24'ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

Tam 18 dakika sonra,  saatler 06:44'ü gösterirken Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Saatler 06:47'yi gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor.

Saatler 07:07'yi gösterirken Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.

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