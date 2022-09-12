12 Eylül 2022 Pazartesi 15:20:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 15:42:00
Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu
- Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
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