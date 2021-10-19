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19 Ekim 2021 Salı 20:34:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 20:34:00

Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Kaynak: AA

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Etiketler : Son Dakika Fenerbahçe Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi
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