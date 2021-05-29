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29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30:00

Antrenman için kısıtlama saatini bekliyorlar

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AĞRI'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanan genç boksörler, pandemi nedeni ile spor salonları kapalı olduğu için hazırlıklarını cadde, sokak ve parklarda sürdürüyor. Boksörler, antrenmanlarını sağlıklı ortamda yapabilmek için hafta içi kısıtlamaların başladığı saat 21.00'den sonrasını ve hafta sonlarını tercih ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde öğrencileriyle birlikte yaklaşık 1,5 yıllık pandemi sürecinde, yaz-kış demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirten antrenör Volkan Sarı, "Hastalık nedeniyle birçok şampiyona iptal edildi. Bizler sporcuların formlarını koruması adına gerekli tedbirler çerçevesinde hazırlıklarımıza sürdürdük. Pandemide spor salonlarının kapalı olması nedeniyle 5'erli gruplar halinde sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı saatleri bekliyoruz. Antrenmanlarımızı genellikle millet bahçesi ve parklarda bir araya gelerek gruplar halinde sürdürüyoruz. Hedefimiz ilk olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak. Gençlerimizle birlikte de en önemli hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak. Şu an genç sporcularımızla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlığını da yapıyoruz. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları için de vize maçı oynayacak" diye konuştu.

Boksörlerden Ferhat İncekaya ise her an maça çıkacaklarmış gibi hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"18 yaşındayım. 13 yıldır boks yapıyorum. Pandemi nedeni ile 1,5 yıldır antrenmanlarımızı parklarda ara vermeden sürdürüyoruz. Turnuvalar ve maçlarımız hep iptal oldu. Ancak biz her zaman maça çıkacakmışız gibi hazırlıklarımızı antrenörümüzle birlikte sürdürüyoruz. Maçlar ve turnuvalarımızın ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Tarihler hala netleşmiş değil. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Genellikle Millet Parkı'nda çalışıyoruz. Hedeflerimiz büyük. İleriki aylarda Avrupa Şampiyonası var. O yüzden her zaman hazır olmak için antrenmanlarımıza burada devam ediyoruz. En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı kazanmak. İnşallah orada altın madalya alacağım. Şu ana kadar yıldızlar ve gençlerde 5 kere Türkiye 2'nciliğim var. İç Anadolu şampiyonluğum var. Şu an için de Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyorum."

10 yaşından beri boks yaptığını belirten Edanur Oğur (16) ise, "Pandemi nedeniyle salonlarımız kapalı olduğu için bizde boş bulduğumuz yerlerde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda gece saatlerinde parklarda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yaptığım sporu çok seviyorum. Hedeflerime basamak basamak ulaşmak istiyorum. Daha önce Amasya'da Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Başarılı olamadım ama pes etmedim. Hazırlıklarımı sürdürüyorum. İnşallah sıra ile Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda şampiyon olacağıma inanıyorum" dedi.

Etiketler : ağrı boksör antrenman kısıtlama koronavirüs
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