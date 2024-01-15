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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
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15 Ocak 2024 Pazartesi 01:03:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 01:03:00

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

- SÖZLEŞMESİ DE FESİH EDİLECEK

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Etiketler : Sagiv Jehezkel Antalyaspor Trabzonspor
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